Guédiawaye: les populations dans la rue pour s'opposer au bradage du littoral

Samedi 15 Décembre 2018

Arborant de brassages rouges, les populations de la commune de Guédiawaye ont envahi la rue ce samedi matin, pour s'opposer au bradage du littoral et réclamer l'érection de cimetières musulman et chrétien dans la ville.



"Nous avons organisé cette marche pour nous opposer systématiquement à ce bradage foncier, le partage illicite, illégal et inhumain du littoral. Les gens sont en train de mettre en péril l'avenir des millions de personnes de Guédiawaye et même au-delà", affirme leur porte-parole Mamadou Diagne sur la Rfm. Et d'ajouter qu'il faut que le chef de l'Etat qui avait dit en Conseil des ministres qu'il faut préserver le littoral, sache ce n'est pas le cas. Les gens sont en train de se le partager et si jamais on se laisse faire, Guédiawaye risque de disparaître.



Pour lui, c'est inconcevable que Guédiawaye, qui est la 3e ville du Sénégal, ne puisse pas avoir de cimetières jusqu'à présent. "Donc, nous réclamons la construction de ces cimetières musulman et chrétien", dira-t-il.



Si la construction de ces cimetières à Guédiawaye n'a pas encore démarré, c'est parce qu'il y a "des lenteurs au niveau de l'administration", selon le 1er adjoint du maire Cheikh Ndongo Guèye.













PressAfrik

