Guédiawaye se révolte contre les chantiers du BRT

Les chantiers du projet Bus rapide transit (Brt) ont occasionné beaucoup de désagréments surtout depuis le début de l’hivernage. Ils ont créé de sérieuses difficultés aux populations de Guédiawaye. Car en plus des embouteillages et des longs détours, les engins des sociétés en charge des travaux perturbent gravement la quiétude des populations.



D'aprés L'As qui donne l'information, aux Unités 01 et 02 des Parcelles Assainies, ils ont occasionné l’effondrement d’une dalle qui a fait des blessés et des dégâts matériels. Ce qui a révolté les populations qui sont sorties samedi dernier pour bloquer les travaux. C’est la même situation qui est notée chez les populations à Médina Gounass qui craignent des inondations à cause des nombreux déversoirs d’eaux usées sur le bassin de rétention. Les habitants sont sortis également pour bloquer les travaux.