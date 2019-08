Guédiawaye: un homme de 30 ans se pend Serigne Dabo, âgé de 30 ans, a été retrouvé mort

pendu dans sa chambre, à l’aide d’un drap de lit.

La découverte macabre a eu lieu hier, vers 6 h du

matin, au quartier Wakhinane Nimzatt de Guédiawaye,

par des passants.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 23:24 | | 0 commentaire(s)|

La victime, a été retrouvée accrochée à un poteau, au

2e étage de son domicile familial.

Tailleur de profession, le défunt était dépressif et ne

jouissait pas de toutes ses facultés mentales.

Pour l’heure les causes du décès restent encore

inconnues, déclare Les Echos. Une enquête a été

ouverte par la police pour édifier sur les circonstances

du drame.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos