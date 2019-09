Guédiawaye: une opération de déguerpissement engagée

Mardi 24 Septembre 2019

La ville de Guédiawaye a reçu la visite des engins de démolition la nuit dernière. Une opération de déguerpissement a été déclenchée dans les 5 communes. Seulement, les déguerpis dénoncent. Mais les autorités persistent et signent.



Et, l'autorité administrative et les élus locaux justifient l'acte par le besoin d'un meilleur cadre de vie. Mais, les déguerpis désapprouvent totalement l'opération.



