Guéguerre à l'Apr : Bara Ndiaye persiste, signe et nargue AminataTouré La citation directe annoncée par Aminata Touré ne semble pas ébranler Bara Ndiaye. Le Directeur de la Maison de la presse persiste et signe. « Jusqu’au moment où je vous parle, je n’ai reçu aucune plainte ou citation directe. Mais ce qui est constant, c’est que la gestion de Madame Aminata Touré au Cese pose problème. Sinon comment comprendre qu’un chef de cabinet qui n’a même pas le Bac, puisse avoir un salaire qui dépasse celui d’un professeur d’université ou d’un médecin », a-t-il martelé, dans des propos relayés par la Rfm.

