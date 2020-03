Guéguerre à l’Apr : Seydou Guèye appelle à la sérénité Seydou Guèye, membre de la cellule de communication du président de la République, a lancé un appel à ses frères de parti, suite à la guéguerre que se livrent certains responsables de l’Apr.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mars 2020

« Ce n’est jamais beau de voir cette lutte fratricide au sein d’un même parti. Ce n’est pas ça, faire de la politique. L’heure est de mobiliser les militants derrière le président pour la réalisation de ses projets. Nous ne sommes pas dans le temps des ambitions politiques », a dit le responsable APR à la Médina, sur la Rfm.



Aminata Touré a déposé, hier, une plainte contre Bara Ndiaye qui l’a accusée d’avoir recruté 72 personnes en un jour pour le Conseil économique, social et environnemental. Auparavant, le directeur de la Maison de la Presse avait accusé, l’ancienne Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ, d’avoir leur propre agenda pour succèder à Macky Sall.



