Guéguerre à l’Apr : Sory Kaba ‘’déshabille’’ Yakham Mbaye L’ancien Directeur des des Sénégalais de l’extérieur, Sorry Kaba a apporté une cinglante réplique à Yakham, directeur du Soleil, dans une interview accordée au journal Le Quotidien.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

« Yakham Mbaye a été le plus virulent, inutilement d’ailleurs, contre moi. Je me rappelle quand je croisais le fer avec lui sur le plateau de la 2Stv devant la journaliste Maimouna Ndour Faye, il problématisait la « dynastie Faye-Sall » en faisant feu de tout bois parce qu’il était dans l’autre camp. Aujourd’hui c’est ce monsieur-là qui vient me donner des leçons. Cela ressemble à de l’ironie. On lui a fait de la place et maintenant il cherche à exclure certaines personnes de ce parti. C’est lui qui est en train de ramer à contre-courant de la volonté du chef de l’Etat. C’est lui la personne dangereuse qu’il faudrait extirper de ce parti pour qu’il puisse continuer à diriger ce pays. Des gens comme lui n’ont pas leur place dans l’APR et c’est bien dommage….Quand Yakham Mbaye va jusqu’à considérer que le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye et l’ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne sont des manoeuvriers contre le président de la République, on se demande dans quelle République sommes-nous. D’où tire-t-il sa légitimité pour s’arroger le droit de faire le gendarme au sein de l’Apr. Il est temps qu’il se taise à jamais, parce que l’APR est arrivée au pouvoir sans lui qui a pris le train en marche. S’il pense que pour montrer sa reconnaissance envers le président de la République il doit flinguer tous les anciens compagnons de ce dernier, il devient lui-même le véritable danger contre le président Macky Sall ».

