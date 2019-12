Guéguerre à l’Apr : « le président Macky Sall va sévir », affirme Abdou Mbow Les responsables de l’Apr qui se sont donnés en spectacle dernièrement à travers des accusations de détournement et autres invectives peuvent craindre le pire. C’est en tout cas l’avis d’Abdou Mbow, porte-parole adjoint du parti présidentiel.

« Le président Macky Sall sévir, il sifflera la fin de la récréation. Je suis porte-parole adjoint de l’Apr et je vous le dis. On peut avoir des éducations et des trajectoires différentes, mais on ne peut se permettre de tels comportements. Le président Macky Sall va prendre les décisions qui s’imposent », a martelé, Abdou Mbow, ce dimanche, dans l’émission remue-ménage de la RFM.

