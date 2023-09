Guéguerre apériste à Mbour: Oumar Youm essuie un revers La guéguerre en cours à l’Alliance pour la République (APR) de Mbour s’est révélée au grand dans la Petite Côte. Et c’est le président du groupe parlementaire Benno qui en a fait les frais. Il avait convoqué 16 maires pour adouber Amadou Bâ, seuls 5 ont répondu à son invitation.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 16:12 | | 0 commentaire(s)|

La de la conférence de presse d’Abdoulaye Daouda Diallo du samedi dernier n’a pas totalement couvert la rencontre des maires de Mbour. Dans la Petite Côte, une guéguerre à l’intérieur de l’Alliance de la République (APR) fait rage. Les adversités se sont ouvertement exprimées, ce dimanche, à l’occasion de la rencontre convoquée par Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Coordonnateur des apéristes à Mbour, Youm avait invité 16 de ses homologues à une rencontre destinée à adouber Amadou Bâ, le choix de Macky Sall pour briguer les suffrages le 25 février 2024.



A l’arrivée, seuls 5 maires ont répondu à l’appel. Sur la liste de présence, ont émargé Pape Diouf, maire de Nguékhokh, Alpha Samb de Nguéniène, Mamadou Ndione de Ndiass, Mansour Thiandoum de Popenguine et Oumar Youm, maire de Thiadiaye. Parmi les absents, on note Cheikh Issa Sall, le tout nouveau DG de la Caisse des Dépôts et des Consignations, Maguette Sène, DG du COUD, la député Sira Ndiaye, la ministre Aïssatou Sophie Gladima, Téning Sène et Mahmoud Saleh, entre autres. Autant dire que les grosses pointures ont boudé la rencontre convoquée par Oumar Youm. Pourquoi ? Difficile de percer le mystère.



N'empêche, prenant la parole à l’issue de la rencontre, Mamadou Ndione a laissé entendre que la rencontre s’est tenue ce dimanche seulement parce qu’on attendait que le PS prenne position à la suite du choix porté sur Amadou Bâ. Il a ensuite précisé que l’initiative est d’Oumar Youm qui a associé à la rencontre tous les leaders de BBY et les personnalités ayant en charge de hautes fonctions.



D'après le journal Point Actu, Mamadou Ndione est revenu sur le processus ayant abouti au choix d’Amadou Bâ avant dire l’engagement de « tous » à battre campagne et à s’impliquer dans la quête des parrains. Il a ensuite rappelé que l’élection a un enjeu national et à ce titre les leaders font bloc. « Les camarades absents et qui ne sont pas d’ailleurs nombreux seront tenus informés des décisions ainsi prises », a rassuré Mamadou Ndione.



Ce propos est naturellement loin de rassurer l’assistance. D’autant de grosses pointures de l’APR ont semblé boudé la rencontre convoquée par le maire de Thiadiaye, Oumar Youm.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook