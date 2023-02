Guerre Russie-Ukraine: La Francophonie « demeure préoccupée » par le conflit Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Février 2023 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

En ce 24 février 2023, date commémorative de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, la Secrétaire générale de la Francophonie, « demeure particulièrement préoccupée par la persistance de cette guerre qui continue d’endeuiller d’innocentes populations ukrainiennes ». Dans un communiqué, Louise Mushikiwabo s’incline à nouveau devant la mémoire des nombreuses victimes civiles de cette […] En ce 24 février 2023, date commémorative de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, la Secrétaire générale de la Francophonie, « demeure particulièrement préoccupée par la persistance de cette guerre qui continue d’endeuiller d’innocentes populations ukrainiennes ». Dans un communiqué, Louise Mushikiwabo s’incline à nouveau devant la mémoire des nombreuses victimes civiles de cette agression, notamment les femmes et les enfants, et rappelle, avec insistance, la nécessité d’œuvrer à son règlement pacifique et rapide. La Secrétaire générale réaffirme la pleine solidarité de la Francophonie avec le peuple ukrainien et tient à souligner la mobilisation constante de l’OIF pour apporter son appui aux pays membres et observateurs frontaliers qui font face à un afflux de réfugié(e)s provenant d’Ukraine, ce, conformément à la résolution adoptée par la 40e Session ordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie, le 16 mars 2022. Elle souligne également l’inquiétude de la Francophonie face aux conséquences néfastes de l’agression russe sur la stabilité alimentaire mondiale, dont l’augmentation des prix des produits de premières nécessités pour des populations d’ores et déjà fragilisées par la pandémie de la Covid 19. Convaincue que le multilatéralisme est un outil incontournable de stabilité mondiale, la Secrétaire générale renouvelle la disponibilité de la Francophonie pour soutenir les populations de l’espace francophone et appuyer ses Etats membres face à ce défi.



Source : Source : https://lesoleil.sn/guerre-russie-ukraine-la-franc...

