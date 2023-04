Guerre au Soudan : Les consignes données aux Sénégalais établis dans ce pays Le Sénégal est préoccupé par la situation au Soudan où les forces de l’ordre se livrent à une bataille épique. Le ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur suit avec une grande attention la situation au Soudan.

A cet égard, indique Annette Seck, ministre auprès du MAESE, chargée des Sénégalais de l’extérieur, l'Ambassade du Sénégal au Caire qui couvre le Soudan, en relation avec le Consul honoraire du Sénégal dans ce pays, a mis sur pied une cellule de crise pour assurer au mieux la protection des ressortissants sénégalais établis au Soudan.



D’après le communiqué reçu à «L’As », ceux-ci ont été recensés et invités à rester chez eux et en contact avec l'Ambassade qui leur indiquera la conduite à tenir en fonction de l'évolution de la crise.



