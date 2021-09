Guerre de positionnement à Barkedji dans les rangs de Benno Bokk Yakaar Samedi dernier, le directeur financier de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) a battu le rappel des troupes, pour aller à l’assaut des Locales de 2022. Dans une déclaration parvenue à "EnQuête", le responsable politique invite ses camarades de la coalition à l’unité, pour ‘’une victoire éclatante’’ aux prochaines élections.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

‘’ Acceptant la demande des militants et des militantes, Monsieur Sow a promis de faire des démarches auprès des autres responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la localité, pour unir les forces et faire triompher la majorité au soir des élections de janvier 2022, pour le bien de toute la communauté ’’, lit-on dans la note.



De l’avis du financier de l’OMVG, c’est par cette unité que la Commune pourrait être mise sur les rampes de l’émergence tant souhaitée par la communauté. Barkédji, signale-t-il, n’est plus un petit village, alors que du point de vue du développement, il reste beaucoup à faire, comparé aux autres parties du département de Linguère.



Selon la déclaration, si le directeur financier a accepté d’aller à l’assaut des locales, c’est parce que de nombreuses populations en ont fait la demande. ‘’ Convaincues par son leadership, son charisme, son l’expérience, ses relations extérieures et son caractère sociable, ces populations ont jugé nécessaire de porter leur choix sur le DAF de l’OMVG pour être au soir du 23 janvier 2022, le premier magistrat de la commune de Barkédji ’’, souligne la note.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos