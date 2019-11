Guerre des offres: Orange sort la grosse artillerie contre Free

Du nouveau dans la guerre des offres entre « Orange » et « Free ». Un mois après le lancement par le deuxième opérateur, anciennement Tigo, de son 4G accompagnée d’offres promotionnelles qui ont suscité une rué dans ses agences, l’opérateur historique a sorti la grosse artillerie... Orange a, en effet, lancé ce jeudi de nouvelles offres beaucoup plus avantageuses pour ses clients. Il s’agit de forfait 1900 avec 2 gigas de connexion 250 mn d’appel vers tous réseaux , 5900 avec 14 gigas de connexion et 900 mn d’appel sur tous les réseaux...



Seule opérateur disposant encore une couverture nationale et en 4g+ dans toutes les capitales régionales et départementales, Orange vient de montrer qu’elle reste maître du jeu sur réseau mobile au Sénégal.

