Guerre des tranchées Yewwi Askan Wi-Gueum Sa Bopp : Maty 3 Pommes s’en mêle et tire sur le Pastef Décidément, l’affaire « Sweet Beauté » revient toujours au goût du jour ! Accusé d’être mêlé dans cette affaire politico-judiciaire qui oppose Adji Sarr à Ousmane Sonko, Bougane Guèye Dany, le leader de la coalition Gueum Sa Bopp, a balayé d’un revers de main « toutes ces légèretés et dit suivre son programme de pré campagne électorale.» Mais chassez le naturel, il revient au triple galop, dit l’adage. Voici Maty 3 pommes qui en rajoute une couche: «Bougane mo terè neelaw wa Pastef, motaxx ñioukoy toumal…», lâcha-t-elle, pour accuser le parti de Ousmane Sonko, leader de la Coalition Yewwi Askan Wi.

Après les démentis formels du leader de Gueum Sa Bopp, Bougane Guéye Dany, qui parle de calomnies, aujourd’hui, c’est au tour de l’activiste Maty 3 pommes de tirer sur le Pastef. Selon Maty, ce qui justifie leur acharnement contre Bougane, c’est l’évolution politique du mouvement Gueum Sa Bopp, qui est aujourd’hui devenue une réalité.



Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, elle affirme que les pro Sonko (ou Pros comme disent certains), ont peur de partager l’arène politique avec le président de la grande coalition Gueum Sa Bopp, qui est d’office, une menace contre le projet de leur leader Ousmane Sonko, qui serait en perte de vitesse.



À l’en croire, « ceci est un fait. C’est factuel. C’est pourquoi ils trouvent tous les motifs possibles pour calomnier, diffamer, tenter d’impliquer le patron de D-media dans ce dossier opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr. »



Pourtant, avant cette sortie de Maty 3 pommes, le président de la coalition Gueum Sa Bopp qui « ne veut s’éterniser sur des légèretés » était revenu sur cette histoire qui, apparemment, visait à ternir son image pour balayer ces accusations, qu’il qualifie de mensongères et révéler qu'il n'a pas une seule fois, été en contact avec l’ex-masseuse, Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko, de « viols répétitifs et menaces de mort ».



