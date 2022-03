Guerre du Golfe: Veuves et orphelins des défunts soldats, en grève de la faim Les veuves et orphelins des soldats tombés sur le front, lors de la guerre du Golfe, ont entamé hier, une grève de la faim pour réclamer leurs indemnités. Au nombre de 402, les survivants de la première guerre du Golfe et les 93 veuves accompagnées de leurs orphelins, ils ont alerté le gouvernement sur leur situation.

Après 31 ans d’attente, les veuves et orphelins des soldats réclament leurs indemnités versées par le royaume de Koweït au gouvernement du Sénégal. « Il y a un temps pour la négociation et un temps pour l’action. Dans la négociation, on doit être de bonne foi. Les veuves et blessés de guerre ne peuvent plus attendre parce que 31 ans, c’est beaucoup », a déclaré Adjudant Malick Guèye.



Les soldats sénégalais sont tombés dans le cadre d’une mission de retour de la Oumra. Ces soldats ont péri dans un crash d’avion militaire saoudien.



Dans cet accident, 91 personnes ont perdu la vie. Les familles ont organisé une cérémonie de récital du saint Coran, avant d’entamer une grève de la faim.



