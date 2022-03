Guerre en Ukraine : Le Fmi se dit prêt à aider les pays africains à remédier aux répercussions

À l’issue de la réunion, Madame Georgieva a fait une pour évoquer les conséquences du conflit dans le monde notamment en Afrique. Selon la patronne du Fmi, la guerre en Ukraine détruit la vie de millions de personnes et nuit gravement à l’économie ukrainienne. Elle souligne que la guerre et les sanctions sans précédent prises à l’encontre de la Russie ont des répercussions de grande envergure. Elles interviennent à un moment délicat pour l’Afrique.



« Alors même que le continent et l’économie mondiale commencent à se remettre des ravages de la pandémie de Covid-19, cette nouvelle crise menace d’effacer une partie des progrès accomplis. Nous avons débattu de la manière de soutenir le redressement de l’Afrique, qui accuse déjà un certain décalage par rapport à d’autres régions, malgré de nouveaux écueils de taille », lit-on dans la déclaration.



« L’Afrique est particulièrement vulnérable face aux répercussions de la guerre en Ukraine, qui sont susceptibles d’emprunter quatre canaux distincts : l’augmentation des prix des denrées alimentaires, la hausse des prix des combustibles, la baisse des recettes du tourisme et un accès potentiellement restreint aux marchés internationaux de capitaux », a déclaré Kristalina Georgieva.



En cette période cruciale, elle affirme que l’heure est au rassemblement pour la communauté internationale et les dirigeants. À ce titre, Mme Georgieva juge très encourageant le vif intérêt que témoignent les dirigeants africains pour la poursuite de notre dialogue sur les politiques publiques.



« Dans de nombreux pays, l’une des priorités consiste à redoubler d’efforts pour faire avancer des réformes de nature à renforcer la résilience. En ce moment difficile, le Fmi se tient prêt à aider les pays africains à remédier aux répercussions de la guerre, et à les accompagner dans la conception et la mise en œuvre de réformes en leur prodiguant des conseils, en contribuant au développement de leurs capacités et en leur accordant des prêts. Les récentes réformes des mécanismes de prêt du Fmi lui permettent de répondre de manière plus souple aux besoins de financement de ses pays membres », informe la directrice générale du Fmi.



Par ailleurs, elle se félicite de l’intérêt vif et continu accordé par les pays africains à la proposition de création d’un fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité, que nous souhaitons rendre pleinement opérationnel d’ici la fin de l’année.

Adou FAYE





