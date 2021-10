Gueule-Tapée: Un maître coranique arrêté pour proxénétisme La Brigade des Moeurs a démantelé un réseau mafieux à la Gueule-Tapée, dont le cerveau n'est autre qu'un maître coranique.

En lieu et place de s'occuper de sa mission spirituelle pour faire progresser ls personnes soucieuses d'apprendre leur religion, le maître coranique avait d'autres idées et projets dans la tête.



En effet, le maître satanique avait transformé un appartement que lui avait confié son frère, en un lieu de débauche.



Son réseau, composé de deux filles, a explosé avec l'arrestation de ces dernières. Le trio a a été déféré manu militari, pour prostitution et proxénétisme.

