Gueule Tapée a-t-elle un maire ?

Si les habitants de Gueule Tapée Fass-Colobane et particulièrement de Gueule Tapée ont balayé leur ancien maire Ousmane Ndoye, c’est que ce dernier a pleinement mérité la sanction de ses mandats. Figurez-vous que Gueule Tapée en plein cœur de Dakar et à quelques encablures du Palais présidentiel, le long du canal allant vers Soumbédioune est d’une saleté repoussante juste après quelques gouttes d’eau de pluie. La chaussée défoncée avec des nids de poule interminables, un marché dont les excroissances ne sont pas maîtrisées, une usine de poissons qui fait suinter le ruissellement des eaux de traitement dans la rue, l’occupation anarchique des cantines sur le canal participent d’un décor surréaliste.



Et durant tout son mandat Ousmane Ndoye n’a jamais essayé de donner un visage dans cette partie de sa commune. Il laisse au nouveau maire Abdou Aziz Paye de Yewwi Askan Wi une balafre que ce dernier doit effacer de cette partie de la capitale. Sept mois après son élection, Abdou Aziz Paye ne s’est pas encore signalé dans la bonne dynamique parce qu’au niveau de la zone, l’on ne sent pas encore une réelle volonté du nouveau maire de prendre en charge cette problématique environnementale décriée par les habitants du quartier et des passants. Thiey ces maires de YAW

Le Témoin