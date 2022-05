"Gueum Sa Bopp" recalée : Bougane G Dany avertit et menace... Bougane Guèye Dany, leader de « Gueum Sa Bopp » et les membres de sa coalition accusent le gouvernement d’avoir créé des parrains qui n’existent pas dans certaines régions. De plus, le nombre de partisans qui défendent leur cause dépasse de loin le nombre officiellement enregistré. Les contestataires dénoncent un système ténébreux, orchestré par le Chef de l’Etat, à travers son ministère de l’Intérieur.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mai 2022 à 22:02 | | 0 commentaire(s)|

« Le logiciel des parrainages ne reconnaît pas le nom de notre coalition et a enregistré les parrainages pour le compte de « Gueum Sa Bopp » et pour la Grande Coalition « Gueum Sa Bopp ». Ils disent que nous avons 2000 doublons mais le fichier a rejeté plus de 36.000 noms », a expliqué Mamadou Gueye.



Ainsi, Fadel Barro dénonce un système ténébreux orchestré par le Chef de l’Etat, à travers son ministère de l’intérieur. « Le Président Macky Sall pousse ce pays vers la révolte. Il ne peut pas à la fois, être juge et partie. La plupart des conflits dans la sous-région ont pour origine les élections. Pourquoi, le Chef de l’Etat ne veut pas qu’on parle des véritables problèmes de la société à l’Assemblée nationale ? Le Sénégal est un pays démocratique. Il n’appartient pas à Macky Sall qui doit organiser des élections transparentes.



Nous avons des solutions pour la souffrance des Sénégalais. Nous ne demandons rien que la possibilité de participer à des élections libres et transparentes dans ce pays. Demain, nous allons déposer notre lettre de contestation. En outre, nos avocats ont engagé le combat. Nous avons des juges qui ne sont pas à la merci de Macky Sall », précise Fadel Barro.



Sous ce registre, Bougane Gueye Dany promet que le Président Macky Sall ne va pas organiser les élections sans la coalition « Jammi Gox yi ». Le chef de l’Etat doit savoir que « Gueum Sa Bopp » est la troisième force politique de ce pays. « Nous avons plus de voix dans les régions et ce régime vient de nous dire que nous n’avons pas le nombre de parrains requis. Je pense que le chef de l’Etat et les gens qui déstabilisent la coalition « Gueum Sa Bopp » ne sont pas bien informés.



Le pouvoir a chipé des gens qui ne représentent plus rien dans l’arène politique. Nous rappelons à Macky Sall que la politique est une affaire de gentlemen. Macky Sall a peur de Bougane Gueye Dany. Il a fait fermer mes entreprises. Je suis un businessman et je sais comment trouver de l’argent, contrairement à eux qui sont des as dans l'art de voler de l’argent du contribuable.



Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, est la source de tous les problèmes. Nous comptons déposer des recours au niveau du ministère de l’Intérieur et au niveau de la Cedeao », projette-t-il.



Ousmane Wade