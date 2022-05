Gueum Sa Bopp recalée : Bougane Guèye saisit les représentations diplomatiques de la France, des Usa, de l’Allemagne, l'UE…

Selon un communiqué reçu, la coalition est revenue sur les incongruités et incohérences de la Direction générale des élections (DGE), ayant abouti à l'invalidation de leurs listes de parrainage et le dépôt des recours au niveau du Conseil constitutionnel.



Gueum Sa Bopp a rappelé aux ambassades, l'objectif de Macky Sall qui est d'organiser une sélection législative avec des tocards et une opposition fragilisée et amputée, comme en 2019. Une démarche antidémocratique qui constitue un recul de la démocratie pour notre cher pays.



La coalition Gueum Sa Bopp a demandé aux représentations diplomatiques, d'user de leur influence pour rappeler à l'ordre le Président Macky Sall afin d'éviter les tensions électorales, sources d'instabilité.



« Par ailleurs, nous rappelons au Conseil Constitutionnel, qu'il est tenu de dire le droit sur tous les recours en annulation qui ont été introduits par les différentes coalitions. Et nous exigeons que le droit soit dit dans sa plénitude. Nous rappelons également notre attachement au respect de la loi dans la conduite du processus électoral.



La loi est générale et impersonnelle. Aux acteurs politiques, il leur est redit, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La coalition Gueum Sa Bopp n'acceptera pas de compromissions (pas de combine Beuré) sur le dos du peuple sénégalais », conclut sa cellule de communication.