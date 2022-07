GuiGui à Youssou Ndour : « Tu es une inspiration pour la jeunesse sénégalaise »

A côté de chaque ennemi, il y a bien une autre personne qui te voue un amour profond avec une considération qui dépasse toute forme d’égard à bien des niveaux.



Selon Senego, après l’attaque de Queen Biz au Roi du Mbalax, voilà GuiGui qui sort de son mutisme pour adresser à Youssou Ndour tout son respect marquée du sceau de la reconnaissance à l’endroit de la star planétaire de la musique sénégalaise.



« Félicitations, un mot bien loin d’être suffisant pour ce que tu as fait pour la musique et la jeunesse africaine. Tu es une personne forte, intelligente et incroyablement talentueuse qui a toujours réussi tout ce qu’elle entreprend », a déclaré GuiGui, artiste chanteuse et jeune sénégalaise.



GuiGui ne se limite pas à cet éloge, car elle est d’un avis ferme que Youssou Ndour reste la personne qui a le plus soutenu d’autres artistes à sortir du lot.



Elle le dit par ces termes : « On ne pourrait compter le nombre de chanteurs et autres artistes que tu as aidés au Sénégal. Tu est un homme de bien, toujours disponible à faire du bien pour autrui et ce, dans le respect des règles de l’art ».