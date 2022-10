Guinaw-Rails : Treize personnes arrêtées avec 114 cornets et 375 grammes de chanvre indien

Un véritable coup de filet de la police dans le milieu interlope de Guinaw-rails, où treize personnes ont été cueillies en divers lieux, avec, au total, 114 cornets de chanvre indien et du y,amba en vrac pour un poids de 375 grammes. Tous les individus interpellés ont été déférés au parquet et la drogue placée sous scellés, en attendant sa destruction.



D'aprés "L'Observateur" qui donne la nouvelle, en l’espace de deux semaines, les communes de Guinaw-rails Nord et Sud se sont débarrassées des plus importants réseaux de trafic de chanvre indien, qui avaient fini par ternir l’image de ces deux localités situées en banlieue, dans le département de Pikine.



En effet, il a suffi de trois opérations déclenchées par le commissaire Alpha Oumar Sow, pour neutraliser treize individus, tous impliqués dans le trafic et la consommation de drogue à Guinaw-rails La première arrestation dans le cadre de la vaste opération de lutte contre la délinquance et surtout, contre le trafic de drogue, a eu lieu au Rond-Point «Poste», où les policiers de Guinaw–rails sont tombés sur un individu à l’allure suspecte.



Interpellé pour un contrôle d’identification, l’individu panique, poussant les policiers à le soumettre à la traditionnelle fouille corporelle. Un cornet de chanvre indien est alors trouvé dans les poches de l’individu identifié sous le nom d’Aliou Nd. Soumis à un interrogatoire sommaire, Aliou Nd. reconnaît la paternité du cornet et accepte de conduire les limiers au domicile de son fournisseur, situé non loin à Diamaguene–Diacksao.



Audit domicile, le fournisseur, Cheikh T. S., surpris par l’arrivée des policiers, a assisté impuissant à la perquisition de sa maison, où les limiers ont trouvé de la drogue en vrac pour un poids de 125 grammes et 7 cornets soigneusement dissimulés dans une chambre avec un lot de papier-journal, un couteau et une paire de ciseaux, le parfait matériel de conditionnement. De même que de l’argent, pour un montant de trois mille francs provenant de la vente du chanvre. La drogue, le matériel de conditionnement et l’argent sont saisis et Aliou Nd. et son fournisseur Cheikh T. S. sont jetés dans le véhicule de police et conduits au commissariat.



C’était la grande bamboula en pleine journée.



En effet, huit individus âgés entre 20 et 25 ans, exerçant divers métiers, s’étaient donné rendez-vous dans un coin situé non loin de l’Usine Sips, pour griller des joints de chanvre indien pendant que d’autres avaient fini de conditionner la drogue en cornets. Tirant rageusement sur des joints, ils ont été trahis par l’odeur du chanvre qui s’est répandue dans le coin pendant qu’au même moment, des policiers de Guinaw-rails traquaient des dealers dans le secteur.



Très vite, l’odeur titilla les narines des policiers qui, le flair aidant, n’ont eu aucune difficulté pour situer le fumoir. A la vue des policiers se dirigeant d’un pas décidé vers le groupe, un des individus écrase son joint au sol. Cernés, les huit individus n’ont pu s’enfuir. Ils ont été ainsi neutralisés et les lieux fouillés de fond en comble par les policiers, qui ont trouvé quatre vingt (80) cornets de chanvre indien dans un sachet en plastique. Tout le groupe a été alors jeté dans le véhicule de police en direction du commissariat de Guinaw-rails.



Une arrestation en plein, jour qui a été saluée par un concert d’applaudissements des populations de Guinaw-rails, fatiguées de la présence envahissante des dealers.



Lamine Nd., charretier de dix-huit ans et Arona N., carreleur de 53 ans, partagent la passion du chanvre indien. C’est à bord de sa charrette que Lamine Nd. a été interpellé par les policiers, intrigués par sa façon de conduire l’hippomobile. Soumis à une fouille corporelle, huit cornets de chanvre indien ont été trouvés dans ses poches. Le carreleur a été arrêté à la suite d’une dénonciation anonyme faisant état d’une livraison imminente de chanvre indien. Les policiers se sont planqués aux abords de son domicile pour le guetter. Sorti de chez lui pour aller livrer la drogue, il sera cueilli par les hommes du commissaire Alpha Oumar Bâ. Dans le sachet arraché par les policiers, le dealer avait mis 33 cornets de chanvre indien.



Il est ainsi arrêté, reconduit à l’intérieur de la maison, où la perquisition des lieux s’est soldée par la découverte de 250 grammes de yamba. Ouf de soulagement chez les populations riveraines du parc des ruminants, non loin du camp militaire de Thiaroye. Trois agresseurs qui y semaient la terreur, à bord d’une charrette, arrachant portables, bijoux et autres objets, ont été finalement neutralisés par la police de Guinaw-rails. Wally S., Mouhamed Diakhaté F. et Yaya Dj, ont été arrêtés à leur Qg, non loin du rond-point ‘ Daral’ avec des couteaux dissimulés dans leur charrette. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention illégale d’armes blanches.

