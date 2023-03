Guinée : Baisse de 11,3 % des créations d’entreprises au troisième trimestre 2022.

Selon cette structure, les créations d’entreprises par les femmes ont connu une baisse de 17,5 %, contre une hausse de 1,5 % au trimestre précédent. Au niveau des hommes, la baisse se poursuit, avec -8,3% après -2,9% au trimestre précédent.



<<La baisse des créations d’entreprises est généralisée dans presque toutes les branches d’activité à l’exception du tourisme, de l’hôtellerie et art (50 % après -10,4%) et de l’Industrie (38,2 % après 9,7%)>>, note l’INS. La baisse est de 40 % dans les institutions financières, après une hausse de 25 % au 2ème trimestre 2022, de 37,5 % dans l’éducation et la santé (après +11,6 %), de 25,6 % dans l’agriculture, l’élevage et la pêche (après +35,0%) et 23,6% dans la communication et les TIC (après +27,9%).



Les branches d’activités ayant le plus contribué à la variation négative sont le commerce (- 4,7 %), la prestation de services (- 3,4 %), l’agriculture, l’élevage et la pêche (-1,9 %) ainsi que les BTP-et la construction (-1,7 %).



<Au total, signale l’INS, 235 entreprises privées se sont affiliées à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) soit une baisse trimestrielle de 7,5 %, après +17,6% au trimestre précédent.>> Les nouvelles affiliations à la CNSS sont en baisse au niveau des entreprises de 1 à 20 salariés (-7,2 % après une hausse de 40,2 %) et des entreprises de plus de 20 salariés (-11,8% après une hausse de 41,7%). La variation à la baisse des nouvelles affiliations est principalement due aux entreprises de 1 à 20 salariés (-6,7%).



A l’exception de la branche Commerce (- 28,9% après -13,5% au 2ème trimestre 2022), les affiliations à la CNSS ont connu une baisse dans toutes les branches d’activité de l’économie guinéenne dont les activités extractives (-88,2 % après +54,5 %), les BTP (-31,4 % après +105,9 %), le service (- 18,4% après -5,4%) et l’industrie (-16,7% après -40,0% au trimestre précédent). Les branches d’activité ayant fortement contribué à la variation négative sont les BTP (-8,7%), le service (-6,3 %) et les activités extractives (- 5,9%).



Le nombre d’entreprises affiliées à la CNSS a augmenté de 2,3 %, après +2,9 % au trimestre précédent. La hausse concerne plus les établissements de 1 à 20 salariés (2,9%, soit 7 905 entreprises, après 3,2% au trimestre précédent). Les variations les plus importantes sont constatées dans les branches Commerce (3,3 %), Agriculture, sylviculture et pêche (2,7 %) et Transport et TIC (2,7 %).

