Guinée-Bissau / Embalo vers un forcing : La mission de haut niveau CEDEAO-UNOWAS contrainte de quitter le pays La mission politique de haut niveau dépêchée en Guinée-Bissau par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), a quitté précipitamment Bissau le 1ᵉʳ mars 2025, à la suite de menaces d’expulsion formulées par le président Umaro Sissoco Embaló.

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Mars 2025 à 10:37

Selon le communiqué l’instruction communautaire, sur instruction de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, le président de la Commission de l’organisation, S.E. Dr. Omar Alieu Touray, avait déployé cette mission du 21 au 28 février 2025. L’objectif principal était de soutenir les efforts des acteurs politiques et des autres parties prenantes, pour parvenir à un consensus sur une feuille de route en vue des élections législatives et présidentielles de 2025.



Au cours de son séjour, la délégation a été reçue en audience par le Président Embaló et a mené des consultations avec les autorités nationales, les acteurs politiques, les entités en charge de l’organisation des élections et la société civile, ainsi que des partenaires bilatéraux et internationaux. La mission a ainsi pu recueillir diverses préoccupations et a salué l’engagement des parties prenantes en faveur d’un dialogue politique constructif.



Dans un esprit de médiation, la mission CEDEAO-UNOWAS a préparé un projet d’accord définissant une feuille de route pour la tenue d’élections inclusives et pacifiques en 2025. Ce document a été soumis aux différentes parties prenantes, pour recueillir leur adhésion et aboutir à un consensus.



Cependant, le climat politique tendu en Guinée-Bissau a rendu cette médiation difficile. La mission a finalement été contrainte de quitter le pays de manière précipitée, en raison des menaces d’expulsion du Président Umaro Sissoco Embaló, mettant un terme brutal à ses efforts de facilitation.



À son retour, la mission présentera un rapport détaillé au président de la Commission de la CEDEAO, incluant des recommandations sur la manière de parvenir à un consensus national, pour garantir des élections crédibles et transparentes.



Dans son communiqué, la mission appelle toutes les parties prenantes et les citoyens de Guinée-Bissau, à faire preuve de retenue et à préserver la paix et la stabilité du pays. La CEDEAO et l’UNOWAS restent engagés en faveur d’un processus électoral apaisé et inclusif pour l’avenir démocratique de la Guinée-Bissau.









Avec rts.sn

