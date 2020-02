Guinée Bissau: la Cour suprême invalide les résultats du second tour de la présidentielle

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Février 2020 à 00:07 | | 0 commentaire(s)|

Coup de tonnerre en Guinée Bissau! La Cour Suprême vient d'invalider les résultats du second tour de la présentielle 2019 et exige un recomptage bureau par bureau. Sur sa page Facebook, le candidat du candidat du PAIGC Simoes Pereira a commenté cette décision surprenante en publiant un des documents du tribunal. "Croire en la justice est le seul chemin sûr vers la construction d'une patrie vraiment démocratique. C 'est pourquoi le paigc célèbre avec le peuple guinéen cette courageuse et louable décision de la Suprême. Fais-toi plaisir ! Paigc - Ia force du peuple".











Pas de réaction du côté de l'opposant Umaro Cissoco Embalo déclaré vainqueur deux fois suite par la Commission Nationale des Elections (CNE).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos