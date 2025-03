Guinée-Bissau : les élections présidentielle et législatives fixées au 23 novembre 2025 Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 19:21 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu En Guinée Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo, a annoncé vendredi avoir pris un décret fixant au 23 novembre 2025 la tenue des élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau. Cette décision a été prise à l'issue de concertations avec « le gouvernement, les partis politiques et la Commission électorale nationale », souligne le décret présidentiel.



Source : Source : https://atlanticactu.com/guinee-bissau-les-electio...

