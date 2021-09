Guinée-Coups de feu en centre-ville et près du Palais présidentiel : la réaction du Ministère de la Défense Nationale Le Ministère guinéen de la Défense Nationale, réagissant à la situation alarmante survenue ce dimanche, 5 septembre 2021, a reconnu qu’aux premières heures de la journée, Conakry, la capitale, a été le théâtre de tirs nourris de la part d'éléments du Groupement des Forces spéciales.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 14:40 | | 0 commentaire(s)|

Selon son communiqué les insurgés ont semé la peur et troublé la quiétude des paisibles populations avant de se diriger vers le centre-ville aux abords du Palais présidentiel. La Garde présidentielle, appuyée par les forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicaines, ont contenu la menace et repoussé le groupe d'assaillants.



Les opérations de sécurisation et de ratissage se poursuivent pour rétablir l'ordre et la paix.



« Monsieur le Président de la République, Commandant en chef des Forces Armées, son Excellence Professeur Alpha Condé, et le Gouvernement appellent les populations au calme et les invitent à la vigilance pendant toute la durée des opérations militaires », nous dit le document.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos