Guinée - Investiture présidentielle: Macky Sall zappé par Alpha Condé

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2020 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Plusieurs chefs d’Etat de la sous-région sont aujourd’hui à l’investiture du Président Alpha Condé, qui entame ainsi son troisième mandat malgré les protestations de l’opposition qui continue de rejeter les résultats confirmés par la Cour Constitutionnelle, rapporte "L'As". Mais d’après des médias guinéens, le nom du Président Macky Sall ne figure pas pour le moment sur la liste des hôtes du jour du Président Condé. Y sont attendus le président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara lui-même investi hier, du Libéria, de la Sierra Leone, du Mali, du Tchad, du Ghana, du Togo, du Congo Brazzaville, du Burkina Faso.



Au total, c’est une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement qui sont attendus à Conakry. A l’instar du président sénégalais, les Présidents Adama Barrow de Gambie et Umaro Cissoko Emballo de la Guinée Bissau seront également absents à la cérémonie. Ces absences en disent long sur les rapports froids entre le Président Alpha Condé et les chefs d’Etat de ces trois pays.

