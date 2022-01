Guinée: L’ancien président Apha Condé en route vers les Emirats Arabes Unis Malade et transféré au domicile de sa femme, l’ancien président guinéen Alpha Condé s’est embarqué ce lundi 17 janvier 2022, dans un aéronef à Conakry, en direction des Emirats Arabes Unis, via Le Caire.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Janvier 2022 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

Selon un site d’information guinéen, l’avion qui avait atterri ce matin vers 7 heures, était en attente de l’ancien président guinéen qui n’est arrivé sur les lieux que dans la mi-journée. Il a décollé avec son illustre passager qui était seul à bord, à 14 heures GMT, de l’aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry.



Selon nos confrères, l’ancien président guinéen doit aller aux Émirats arabes unis pour des soins, probablement sur l’île d’Abu Dabi, la capitale. Cette sortie médicale diversement appréciée, est survenu plus de deux semaines après l’accord de principe du CNRD, la junte au pouvoir qui l’a renversé le 5 septembre dernier.



