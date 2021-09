Guinée: Le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya formé à l’EAI de Thiès L’auteur du putsch qui vient de renverser le président Alpha Condé n’est pas inconnu de l’armée sénégalaise.

Ancien caporal-chef de la légion étrangère promu lieutenant-colonel de l’armée guinéenne, Mamady Doumbouya avait été repéré et envoyé par le président Alpha Condé au Sénégal en 2012-2013 pour y subir le Cours de formation des futurs commandants d’unité (CFCU) à l’Ecole d’Application de l’infanterie à Thiès.



A l’époque lieutenant, son principal instructeur était le capitaine Alassane Hann, un des plus grands baroudeurs de l’armée sénégalaise qui avait réussi des exploits peu communs en Guinée Bissau lors de l’« Opération Gabou».



Barka Ba

