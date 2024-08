Guinée : Les exportations augmentent de 2,6% au mois d’avril 2024.

Les exportations se sont établies à 7 744,9 milliards de francs guinéens (GNF) contre 7 550,4 milliards GNF au mois précédent. « Cette évolution est expliquée principalement par l’augmentation des expéditions de l’or (+32,2 %), des noix de cajou (GNF 146,8 milliards en avril 2024, contre GNF 47,6 milliards le mois précédent) et des remorqueurs et bateaux pousseurs (GNF 82,9 milliards en avril 2024, contre GNF 3,4 milliards le mois précédent) », souligne l’INS.



Toutefois, la baisse des ventes à l’extérieur de la bauxite (-19,0 %) et des machines de BTP (-30,8 %) a essentiellement limité cette augmentation.



En glissement annuel, les exportations ont connu une baisse de 11,6 %. Le cumul à fin avril 2024 s’est établi à GNF 23 423,5 milliards contre GNF 22 460,6 milliards en 2023, soit une augmentation de 4,2 %.



En avril 2024, les importations de la Guinée se sont établies à GNF 4 450,8 milliards, contre GNF 7 175,0 milliards en mars, soit une diminution de 38,0 %. Cette baisse est principalement expliquée par celle des achats à l’extérieur des bateaux phares (- 87,4 %), des bateaux pour le transport de personnes ou de marchandises (-85,0 %), des engins du BTP (-65,9 %) et des produits pétroliers (-22,2 %).



Toutefois, l’augmentation des importations des huiles de palme et ses fractions, même raffinées (GNF 179,7 milliards en avril, contre GNF 86,3 milliards le mois précédent), du riz (86,4 %) et des motocycles (82,4 %) a atténué cette baisse.



En glissement annuel, les importations ont connu une augmentation de 59,9 %. Sur les quatre premiers mois de 2024, les importations se sont chiffrées à GNF 22 681,7 milliards, contre GNF 14 544,3 milliards sur la même période de 2023, soit une augmentation de 55,9 %.



Oumar Nourou

