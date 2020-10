Guinée: Les violences post-électorales condamnées par l'ONU "Le Secrétaire général des Nations-Unies condamne les violences survenues au lendemain de l'élection présidentielle du 18 octobre en Guinée". L'annonce est faite par son porte-parole Stéphane Dujarric, à travers un communiqué.

Selon lui, Antonio Guterres est " profondément attristé par les pertes en vies humaines et la destruction de biens. Il exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées ".



Il " encourage également tous les acteurs à attendre la proclamation des résultats officiels par la Commission électorale nationale indépendante et à résoudre tout contentieux potentiel, en empruntant les voies légales établies ".



" Le Secrétaire général réitère la volonté de l'Organisation des Nations- Unies de soutenir les efforts du pays pour désamorcer rapidement les tensions, promouvoir le dialogue et la cohésion nationale ", a ajouté Stéphane Dujarric.



La situation actuelle en Guinée est tendue. Selon les médias, les violences qui ont éclaté à la suite du scrutin de dimanche dernier, ont fait au moins 10 morts.



Outre le président sortant Alpha Condé, qui se représentait, et son principal adversaire Cellou Dalein Diallo, qui s'est déclaré vainqueur, dix candidats se disputaient les votes des Guinéens.



La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) devrait annoncer, en cette fin de semaine, les résultats provisoires qui devront ensuite être validés par la Cour constitutionnelle.



À la veille des élections, le 17 octobre dernier, Antonio Guterres avait déjà lancé des appels en ce sens aux parties prenantes. Il avait exhorté tous les dirigeants politiques et leurs partisans, à s'abstenir de tout acte d'incitation à la violence, de propos incendiaires, de profilage ethnique et de violence.



