Guinée-Mission du Médiateur de la Cedeao : Boni Yayi recueille les doléances des acteurs politiques

L’émissaire de l’organisation sous-régionale ouest-africaine a pu dérouler son agenda. Ainsi, il a pu rencontrer les membres des plus importantes coalitions politiques de la Guinée. Même si ces derniers ont émis des réserves. Kiridi Bangoura a parlé au nom des acteurs politiques présents à la rencontre avec le Président Yayi, après que les formations politiques ont remis leurs doléances au Médiateur de la Cedeao dont les contenus sont restés à la discrétion de ce dernier.



Il dira en substance devant la presse : «Le Président Boni Yayi nous a accordé suffisamment de temps pour évoquer avec nous, les éléments constitutifs qui peuvent permettre à la Guinée, enfin, de commencer la mise en œuvre d’une Transition apaisée et inclusive.»



Membre de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (Anad), Diabaty Doré déclinera ses préoccupations qui sont autres. Aussi dira-t-il tout en pointant la violation de la Charte de la transition : «Nous sommes demandeurs de dialogue, nous voulons vraiment qu’on discute et qu’on respecte la Charte de la transition. Vous savez que la Charte de la transition a été violée par rapport à des manifestations, nous avons vraiment bien parlé de la conduite de la Transition pour qu’elle soit une réussite.»



Appréciant cette mission de bons offices de l’émissaire de la Cedeao, Thomas Boni Yayi, beaucoup d’observateurs de la scène politique guinéenne sont d’avis que ces échanges ont contribué à évoquer la durée de la Transition, le contenu de celle-ci, tout comme le sort réservé aux nombreux cadres de l’ancien régime qui sont détenus en prison de même que celui d’autres leaders politiques qui sont en exil forcé.

Le Quotidien