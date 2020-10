Guinée Présidentielle: le camp de Cellou Dalein Diallo met en garde la CENI et avertit...(Document) "Le Réveil Pour L'Alternance Démocratique En Guinée" , après concertation par rapport au processus électoral en cours a convenu de mettre en garde la CENI sur les déclarations du candidat Alpha Condé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 20:40 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme exhorte les forces de défense et de sécurité à veiller au respect du choix de la Guinée qui a porté sa confiance au candidat de l'ANAD, Mamadou Cellou Dalein Diallo.



"La CENI sere entièrement responsable devant la communauté nationale et internationale de toutes les violences qui en découleront.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos