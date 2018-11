Guinée équatoriale-Sénégal : pourquoi Sadio Mané a pleuré

Cliquez-ici pour regarder plus de videos Déjà qualifié, le Sénégal est allé prendre les trois points (1-0) en Guinée équatoriale, samedi, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de football ‘‘Cameroun 2019’’. Mais un fait a attiré l’attention des spectateurs et téléspectateurs, à la fin du match. Il s’agit des larmes de Sadio Mané. Après recoupement, IGFM vous donne les vraies raisons.



Le Ballon d’Or africain



Selon nos sources, l’attaquant des « Lions » qui est en compétition avec Mohamed Salah, pour le Ballon d’Or CAF 2018, voulait marquer, ce soir pour tenter d’attirer plus de voix en sa faveur. Chose qui ne s’est pas produite malgré les multiples efforts fournis. Pourtant, le numéro 10 sénégalais était à deux doigts d’inscrire le deuxième but si le portier adverse ne s’était pas interposé pour stopper sa frappe du gauche.





Pendant ce temps-là, son concurrent direct fait de belles choses en sélection. Avec l’Egypte, ce vendredi, Salah a inscrit un but puis offert une passe décisive, permettant aux Pharaons de renverser la Tunisie (3-2). Ce que Mané n’arrive pas à faire régulièrement avec le Sénégal contrairement en club où il marche fort.



Le Mondial raté toujours dans un coin de la tête



Nos sources nous soufflent également que Sadio Mané n’a toujours pas digéré l’élimination précoce du Sénégal lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. L’attaquant de Liverpool qui était attendu pour porter son pays, est passé à côté avec un seul but offert par le portier du Japon. Face à la Colombie, il n’a pu éviter la défaite (1-0). D’ailleurs, depuis lors, il est critiqué. Pire, le public sénégalais n’est jamais convaincu de ses prestations en équipe nationale. Elles sont toujours jugées poussives.



Sadio Mané a donc bien fait de pleurer puisqu’il s’agissait du match de la dernière chance d’autant que les « Lions » joueront qu’au mois de mars 2019. De quoi s’inquiéter à deux mois de la cérémonie des CAF Awards, prévue cette année, à Dakar, sa propre capitale. Ce serait douloureux de ne pas être sacré dans son propre pays.





