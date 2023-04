Guinguinéo : A Ndiaga, un enfant de six ans tombe d’une charrette et meurt sur le coup

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2023 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Un enfant âgé de six ans, qui est tombé d’une charrette, à Keur Mbaye Lèye, un village de la commune de Ndiaga, dans le département de Guinguinéo (Kaolack, centre), est décédé sur le coup, a appris l’APS de source sécuritaire.



Le drame est survenu mercredi lorsque le conducteur de la charrette a perdu le contrôle de l’animal, suite à la coupure des rênes, précise la même source, qui ajoute que la victime qui était à bord du véhicule hippomobile a, dans sa chute, cogné violemment la carrosse de la charrette.



Informés de cet accident, des éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Guinguinéo se sont rendus sur les lieux de l’accident, pour les constats d’usage et ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du drame.



Des sapeurs-pompiers de la brigade d’incendie et de secours de Guinguinéo ont déposé le corps sans vie de la victime à la morgue du Centre hospitalier régional El hadji Ibrahima Niasse de Kaolack (CHREIN).











Aps

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook