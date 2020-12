Guy Marius Sagna : « Dans ce Sénégal néocolonial, il vaut mieux être un trafiquant de faux billets… qu’un patriote» Le placement sous mandat de dépôt des quatre activistes, membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp France-Dégage), fait réagir Guy Marius Sagna.

Ce dernier qui qualifie ces arrestations « d’arbitraires » et « d’illégales » les assimile à une diversion et estime qu’elles ne les empêcheront pas de poursuivre la lutte « contre le bradage des ressources halieutiques du Sénégal au profit de l’Union européenne». Selon l’activiste, ces arrestations montrent qu’il n’est pas bon d’être patriote au Sénégal.



« Nos 4 camarades sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et outrage à agent alors qu’ils étaient partis pour déposer une l’être d’information à la préfecture de Dakar. Dans ce Sénégal néocolonial, il vaut mieux être un trafiquant de faux billets, un trafiquant de drogue, un voleur de deniers publics plutôt qu’un résistant, un patriote… », s’insurge-t-il sur sa page Facebook.



A noter que Malick Biaye, Abdoulaye Toure, Fallou Diagne et Thierno Sall ont été Interpellés vendredi dernier, alors qu’ils tentaient de déposer à la préfecture de Dakar une lettre d’information pour une manifestation.

Walf



