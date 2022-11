Guy Marius Sagna: « Macky Sall cherche à briser des journalistes »

« Le président Macky Sall et sa bande de comploteurs ont fait arrêter Pape Alé Niang pour lui faire payer l’extraordinaire travail qu’il mène tous les jours et depuis des années et dont la déconstruction des mensonges contre Ousmane Sonko n’est qu’un bout.



Ils veulent faire payer à Pape Alé Niang son choix d’être avec le peuple opprimé et non un ¨Président de la République et des ministres qui complotent contre le chef de l’opposition, qui torturent et assassinent leur peuple.



Macky Sall cherche à briser l’une des rares plumes debout, l’un des rares journalistes n’ayant pas été transformés en dame de compagnie et plume à gage.



Mon soutien total à Pape Alé Niang ! », Guy Marius Sagna