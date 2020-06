Guy Marius Sagna : « Macky Sall utilise cette pandémie pour enrichir ses amis »

Le membre fondateur d« Frapp/ France Dégage », et du mouvement « Ñoo Lank » Guy Marisu Sagna a jugé « pas sérieuses » les mesures prises par le chef de l’Etat dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. D’ailleurs, il estime que le président de la République « utilise cette pandémie pour enrichir ses amis, mais également pour restreindre les libertés »



« Il y’a trop de corona-comédie, du business et de marketing de la peur qui sont entretenus ». « Que le président Macky Sall se rappelle qu’il est dans une guerre sanitaire et non dans une guerre contre la faim. Nous, Africains, nous sommes moins vulnérables de la pandémie qu’ailleurs. Donc, il ne faudrait pas jouer sur la conscience des sénégalais en leur faisant croire à la force d’un système qui est à terre. Le président Macky Sall utilise cette pandémie pour enrichir ses amis. Il utilise cette pandémie pour restreindre les libertés », a déclaré Guy Marius Sagna dans l’émission Jury du dimanche de iradio.

