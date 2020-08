Guy Marius Sagna - Pourquoi l'activiste avait été arrêté En réalité, Guy Marius Sagna a été arrêté, hier, pour entrave à la circulation. Il s'est couché à même le sol pendant un bon bout de temps.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

C'est ensuite que les limiers du corps urbain l'ont cueilli pour libérer la voie et l'amener au Commissariat central. Devant les enquêteurs, l’activiste a été formel : « On était trois personnes, comment peut-on créer un rassemblement ? ».



Il a été placé, hier, en garde-à-vue dans les locaux du commissariat central de Dakar pour attroupement sur la voie publique et rassemblement non autorisé, avant d’être libéré en début de soirée.



Pour rappel, le membre du mouvement Frapp France Dégage a été arrêté devant la Préfecture de Dakar. Il y était pour déposer une lettre d'information relative à une marche, que les activistes comptent organiser vendredi prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos