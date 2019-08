Guy Marius Sagna, activiste: « Nous sommes tous en sursis et la liberté de tout un chacun, est menacée »

L'activiste Guy Marius Sagna, bénéficiaire d’une liberté provisoire, a alerté sur la liberté de ses concitoyens. Avertissant, il précise que beaucoup de ses concitoyens et même les journalistes, sont en sursis.



« Karim Wade est isolé depuis trois ans, Khalifa Sall détenu arbitrairement, ainsi que le journaliste, Adama Gaye. Il faut simplement accepter que la liberté de tout un chacun est menacée », a averti l’activiste, détenu, ayant passé 30 jours à la prison de Reubeuss.



L’activiste précise n’être pas dans une logique de prendre des vacances. Il promet que le combat va continuer, la gestion et la transparence des ressources naturelles seront toujours, exigées.



Remerciant les citoyens sénégalais, la société civile et ses conseillers juridiques pour la bataille de l’opinion, de la communication et de la justice. Il reste d’avis que n’eut été leur engagement, il serait toujours détenu arbitrairement à Rebeuss, secteur 5, chambre 36.











