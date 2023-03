Guy Marius Sagna et Cie en garde-à-vue : « il est temps de mettre un frein à ces intimidations et… », tonne Mimi Touré L’ancienne Présidente du Conseil économique social et environnemental et non moins député récemment déchue de son mandat, Aminata Touré appelle à la libération immédiate du député Guy Marius Sagna et Cie. Ils ont été ce samedi matin dans les abords de la mission diplomatique tunisienne à Dakar.

Dimanche 5 Mars 2023

« Je viens de me rendre au Commissariat Central de Dakar pour exprimer ma solidarité et m’enquérir de la situation de l’Honorable Guy Marius Sagna et de tous ceux qui ont été arrêtés ce matin lors de la remise d’une lettre de protestation à l’ambassadeur de Tunisie », note l’actuelle candidate à la présidentielle de 2024 sur sa page facebook.



Toutefois, « seuls leurs avocats peuvent avoir accès à eux nous a-t-on dit », s’offusque-t-elle. Pour Mimi Touré, « ils doivent être libérés immédiatement ! »



Avant d’affirmer qu’ « il est temps de mettre un frein à ces intimidations et à cette dérive anti-démocratique du régime du Président Macky Sall ».



