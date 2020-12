Guy Marius Sagna met du sable dans le gâteau de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Décembre 2020 à 11:35

Décidément, l’activiste Guy Marius Sagna n’entend pas observer de répit dans son combat contre Macky Sall et son régime. Pendant que des citoyens, surtout des Sénégalais de la mouvance présidentielle, ont envahi les réseaux sociaux pour formuler des vœux et des prières à l’endroit du chef de l’Etat qui fêtait son anniversaire hier, il est venu jouer les trouble-fêtes.



En effet, le leader de Frapp-France Dégage s’est fendu d’une note pour critiquer violement la politique du locataire du Palais, l’accusant de tous les péchés d’Israël. Selon lui, ce sont les politiques du président de la République dictées par le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale (BM), privant le Sénégal d'une politique sanitaire nationale, démocratique et populaire, qui engendrent la mort de plus de 20 000 enfants de moins de 05 ans chaque année au Sénégal, suite à une diarrhée, une toux, etc.



Poursuivant dans sa manière un peu particulière de souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l’Etat, le souteneur de Sonko affirme que certains Sénégalais n'auront pas le bonheur de souhaiter à leurs proches, « Joyeux anniversaire». Car, selon Guy Marius Sagna, ils sont morts dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique, à cause du Plan Sénégal Emergent (PSE). Révélant que presque 54% de nos compatriotes sont des analphabètes.











