Guy Marius Sagna, un député hors du commun

Dans son palais, le Président Sall doit se maudire, lui-même, d’avoir rendu si célèbre Guy Marius Sagna, à force de l’arrêter et de le faire emprisonner. Élu député, le leader du mouvement Frapp en fait voir de toutes les couleurs aux ministres à l’Assemblée nationale, constate "Le Témoin".



Il ne fait jamais les choses comme les autres dans son temps de parole. Il y va souvent par des phrases assassines mais avec correction et sa légendaire pertinence, chiffres et documents à l’appui. Mais hier, lors du passage de M. Alioune Ndoye, ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition Écologique, Guy y est allé de son petit rappel, histoire certainement de montrer le caractère du maire de Dakar-Plateau. Regardant le ministre dans le blanc des yeux, il lui a demandé s’il le reconnaissait.



Et c’est pour lui dire que c’est lui, Guy, qui était allé déposer une lettre à sa mairie de Plateau et le ministre avait demandé à ses nervis de les battre. «Ngawakh say nervis ñiou nokk ñiou, ñu nok ñiou bañiou beug dei », sacré Guy !