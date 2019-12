Guy Marius au Camp pénal: L'activiste s'adresse à la nation depuis sa cellule

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Décembre 2019 à 21:12 | | 1 commentaire(s)|

L'activiste Guy Marius, arrêté devant le Palais de la République lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité, s'adresse au peuple sénégalais depuis la prison de Camp pénal. Dans sa missive, il invite tout le monde à rejoindre le collectif Noo Lank pour poursuivre le combat.



« Je remercie toutes les personnes, jeunes ou du troisième âge, qui au Sénégal et dans la Diaspora, nous ont témoigné leur solidarité et se sont mobilisées pour dire NON à cette décision injuste et injustifiée.



Chers compatriotes,



Notre objectif doit être de faire adhérer tout le peuple sénégalais à ce combat à travers le collectif Noo Lank, pour la baisse des tarifs de l'électricité », peut-on lire sur la note signée Guy Marius Sagna, depuis le Camp Pénal, le 18 Décembre 2019.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos