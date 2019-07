HCCT: Ousmane Tanor Dieng préparait sa démission

« Physiquement, je ne me sens plus à même diriger le Haut conseil des collectivités territoriales, eu égard à mon état de santé. C'est pourquoi, une fois de retour au Sénégal, je démissionnerai de mes fonctions ».



C’est ce qu’aurait confié Ousmane Tanor Dieng à un responsable du Ps qui lui a rendu visite récemment, dans la capitale française, selon Source A.



Ousmane Tanor Dieng est décédé lundi à Paris où il s’était rendu depuis le mois d’avril, en raison d’une maladie.

