"HG du Sénégal": Après Ahmed Khalifa Niass, Jaraaf Youssou Ndoye tire sur Iba Der et menace Le Professeur Iba Der Thiam est toujours sous le feu des critiques. Après les attaques du religieux Ameth Khalifa Niasse et celle de la famille religieuse Ndiéguène de Thiès, l’historien et coordonnateur de la rédaction de l’ouvrage Histoire générale du Sénégal essuie de nouvelles critiques, cette fois-ci émanant du Jaraaf Youssou Ndoye, un chef coutumier de la communauté léboue.

Dans les colonnes de l’Observateur, le chef lébou met en garde Iba Der et sa commission s’ils «s’aventurent à tronquer l’histoire de la communauté léboue ». A ce propos, un vice-président de l’Assemblée nationale a été saisi, annonce-t-il. «J’ai personnellement saisi Abdoulaye Matar Diop, il y a trois jours, pour l’inviter solennellement à mettre en garde Iba Der Thiam», déclare Ndoye qui menace de l’affronter au tribunal, pour «laver l’affront» le cas échéant.



Il demeure convaincu qu'«Iba Der et sa commission ont appris l’histoire telle qu’elle leur a été enseignée par les Toubabs et s’ils disent avoir mené des recherches, ils l’ont fait en français, la langue du colon. Il faut en tirer les conclusions».



Et de renchérir : «Si chacun pense que son ethnie a été reléguée au second rang, forcément les gens vont se braquer. Et ça, ce n’est pas bon pour la paix au Sénégal que nous devons tous préserver. En lieu et place de forger l’unité, cette Histoire générale du Sénégal risque d’éloigner les uns des autres. Alors, faisons très attention !», alerte Youssou Ndoye.

