HIP-HOP : DIP Doundou Guiss a joué guichet fermé au Canada

Le jeune rappeur sénégalais DIP Doundou Guiss a joué hier, guichet fermé à la Salle Groove Nation. Ainsi, le rappeur a séduit un public Montréalais électrique et hypnotisé durant 2h d'horloge. DIP a été dans cette ville à travers la compagnie Debrouil'Art qui a voulu célébrer en hip Hop ses 10 ans de promotion culturelle entre le Québec et le Sénégal.



Ce pari, révèle-t-on, a connu une réussite. Puisque, la salle du Groove Nation a dû refuser du monde avec un public, venu de partout, Sherbrooke, Ottawa, Gatineau, Toronto, Québec, New York, Boston pour vivre le phénomène DIP.



Debrouil'Art, en collaboration avec l’association des acteurs de l’industrie musicale du Sénégal (AIM), découvre-t-on, a voulu braquer les projecteurs sur la relève Québécoise avec la prestation de 3 jeunes groupes Montréalais, en l’occurrence Yasuke, Rose FT Gabriel, Camille FT Maya.



Un supplémentaire est prévu ce samedi 21 Septembre au Timis (900 Ontario Est, Montréal) par les producteurs à la demande générale des fans Canadiens. Et, l'artiste, en marge de cette tournée, va en profiter pour faire du studio et de la collaboration avec des artistes Canadiens, dont Elage Diouf qui a pris part au concert d'hier.