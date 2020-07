HLM 5 - Gracié par Macky Sall, "Assassin" tue Matar Ndiaye de deux coups de... La sale besogne a été faite d'une paire de ciseaux. Un coup à l'oeil et à la poitrine et c'en était fini de Matar Ndiaye, la vingtaine d'années passée. A quelques mètres de chez lui, aux HLM5, aux environs d'une heure du matin, ce samedi.

On l'appelle "Assassin" mais il a été baptisé Mohamed Sy. Il séjournait en taule depuis huit ans ,pour avoir tué un vendeur de Tangana aux HLM. Il fait partie des graciés par Macky Sall il y a quelques semaines à cause de la pandémie de la Covid-19.



A la suite d'une altercation avec les deux gardes du corps de l'international Mbaye Diagne, "Assassin" n'a pas aimé le ton de Matar Ndiaye à l'endroit de ces derniers et lui a promis de lui faire sa fête.



Le ton monte d'un cran et après un moment d'accalmie, Matar prend congé mais c'était sans compter sur le nouveau gracié. Il suit ses pas et lui plante un coup de ciseaux dans l'œil et un autre à la poitrine.



Acheminé au centre de santé des HLM5, il succombera lors de son transfert à l'hôpital de Grand-Yoff. "Assassin", après son crime commis, s'est fondu dans la nature et la piste de la Gambie n'est pas à écarter, car il y avait fugué lors de son crime sur le vendeur de Tangana, pour un séjour de deux ans, histoire de se faire oublier.



