HLM Grand-Yoff: Un camion fou tue une fillette et finit sa course dans un parking de voitures Un camion gros porteur a heurté de plein fouet une fillette, qui avait été envoyée par sa mère, restauratrice. Le drame a eu lieu aux HLM Grand-Yoff, en allant vers la dibiterie de Koromack Faye. Elle a été tuée sur le coup. Le véhicule a fini sa course dans un parking de voitures et les dégâts ne sont pas encore estimés par le propriétaire du site. Ces images ont été filmées par Fallou Sow.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Septembre 2021 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|



